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تعليم

انطلاق قافلة جامعة عين شمس وهيئة تعليم الكبار بقرية كوم حمادة بمحافظة البحيرة لمحو الأمية

السبت 29/فبراير/2020 - 04:25 م
القافلة
القافلة
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قســم التعليــــم

افتتح د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وا.د. نهال بلبع نائب محافظ البحيرة منذ قليل قافلة جامعة عين شمس التنويرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحافظة البحيرة، ومركز تعليم الكبار بالجامعة.


ويأتي ذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، وحضور الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، والعميد عبد الله المليجي رئيس مركز ومدينه كوم حمادة واشراف الاستاذ سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعبدالله محمد مدير عام فرع تعليم الكبار بالبحيرة والشيخ يحي البلكيمي مدير أوقاف كوم حمادة


حيث تستهدف القافلة قرية البريجات والقرى المجاورة لها، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة .


وتشمل القافلة التنويربية : حصر أعداد الأميين بالقرية ، وحشد الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، والتوعية والإعلان عن القافلة ، وعقد اختبارات قياس مستوى للدارسين؛ تمهيدًا لفتح فصول محو أمية ، و تسليم شهادات محو أمية للدارسين الناجحين بالقرية دورة يناير ٢٠٢٠ ، و تنظيم ندوات للأهالي لتوعية بخطورة الأمية بحضور مؤسسات المجتمع التابعة للمركز والقرية والمحافظة ، وتم استكتاب حوالي 30 طالبا.

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