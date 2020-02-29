عبد الله الأشعل: التكامل الاقتصادي يعد أهم مقومات الوحدة بين الدول العربية

قال السفير عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية, ان التكامل الاقتصادي يعد أهم مقومات الوحدة بين الدول العربية، وذلك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة حاليًا.





واشار إلي مظاهر هذه الوحدة في ستينيات القرن الماضي كانت سياسية فقط لذلك لم تستطع الصمود امام القوي المعادية .

وأضاف الاشعل ، خلال اجتماع رواد الأعمال العرب اليوم السبت، أن تحقيق التكامل الاقتصادي أمر غاية في الاهمية لانه في الاساس يدعم القرار السياسي ويؤدي لزيادة التناغم بين الدول .





واوضح مشيرًا ان الجسد العربي الممزق بحاجة الي التقارب من كافة صورة اكثرة من أي وقت مضي للملمة شتاته، كما انه يحتاج الي عقل واحد فقط يستطيع رسم السياسات العامة ودعم التغذية الاقتصادية والغطاء السياسي .





ونوه الى ان فكرة إنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية, هاما للغاية، ويجب ان يركز في الفترة المقبل علي التنمية والتكامل الاقتصادي والتجاري العربي، مشيرًا الي ان الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، كان رائدًا في الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات بين دول العام لذا يجب ان تكون لديها تناغم لتحقيق الأهداف المشتركة .





واوضح ان الدبلوماسية العربية تشهد تطورًا خلال الفترة الماضية وأصبحت تحتل مكانة مميزة بين كافة دول العالم , وبالرغم من محاولات اقتلاع الهوية من الجسد العربي نجدها متامسكة بتراثها وثقافاتها واصولها الممتدة .