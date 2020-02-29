تستهدف الأماكن المكتظة.. حملات تطهير في مدينة النجف العراقية لمواجهة فيروس كورونا.. شاهد

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يبرز تفاصيل حملات التطهير في مدينة النجف بالعراق لمواجهة كورونا.









وأكد التقرير، أن العراق يشهد حملات تطهير مكثفة في مدينة النجف؛ بعدما سجل أول إصابة بفيروس كورونا لحالة كانت قادمة من إيران.









ويتم خلال حملات التطهير استهداف الأماكن التى تحتوى على نسبة اكتظاظ كبيرة ونسب خطورة وملامسة مرتفعة.









وتحاول السلطات العراقية، الحد من انتشار الفيروس بالاستعانة بتوفير مستلزمات طبية وإغلاق المعابر على الحدود المشتركة، والفحوص الطبية فى المطارات، وغلق السينمات والمحلات العامة حتى 7 مارس القادم.









وأعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأربعاء الماضى، منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران، وتايلاند وكوريا الجنوبية، واليابان وسنغافورة وإيطاليا والكويت، والبحرين، بسبب فيروس كورونا المسجد.









وقررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والجامعات لمدة عشرة أيام بسبب انتشار فيروس كورونا.



