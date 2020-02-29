محافظ الوادي يتفقد أعمال إنشاءات المجمع الإسلامي بمركز الداخلة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، استكمال أعمال إنشاءات المجمع الإسلامي الكبير بموط، ووجه بسرعة إنهاء أعمال المرحلة الأولى من المشروع قبل شهر رمضان ثم استكمال العمل بعد رمضان للانتهاء النهائي من باقي الأعمال.

ووجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، باستغلال المساحة الشاغرة شرق المسجد وذلك لعمل محلات تجارية تدر دخلا ثابتا لحساب المجمع الإسلامي للصرف على الصيانة ورفع الكفاءة أولا بأول.





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وأضاف المحافظ، انه وجه أيضا باستخدام المسجد المؤقت البديل كما هو مكتب تحفيظ للقرآن تحت إشراف إحدى الجمعيات العاملة في هذا المجال.

يذكر أن المجمع يجري إنشاؤه على مساحة 2000 م ٢ بتكلفة 22 مليون جنيه، ويتكون من دورين يقدم بهم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد على مساحة 1200 م2 لاستيعاب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى13 دورة مياه وغيرها من الخدمات المهمة.