AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي يتفقد أعمال إنشاءات المجمع الإسلامي بمركز الداخلة

السبت 29/فبراير/2020 - 04:12 م
محافظ الوادي يتفقد
محافظ الوادي يتفقد اعمال إنشاءات المجمع الإسلامي بالداخلة
Advertisements
منصور ابوالعلمين

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، استكمال أعمال إنشاءات المجمع الإسلامي الكبير بموط، ووجه بسرعة إنهاء أعمال المرحلة الأولى من المشروع قبل شهر رمضان ثم استكمال العمل بعد رمضان للانتهاء النهائي من باقي الأعمال.

ووجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، باستغلال المساحة الشاغرة شرق المسجد وذلك لعمل محلات تجارية تدر دخلا ثابتا لحساب المجمع الإسلامي للصرف على الصيانة ورفع الكفاءة أولا بأول.


اقرا ايضا:

الإفتاء تكشف عن الأمانة التي حملها الإنسان ورفضتها سائر المخلوقات.. فيديو

وأضاف المحافظ، انه وجه أيضا باستخدام المسجد المؤقت البديل كما هو مكتب تحفيظ للقرآن تحت إشراف إحدى الجمعيات العاملة في هذا المجال.

يذكر أن المجمع يجري إنشاؤه على مساحة 2000 م ٢ بتكلفة 22 مليون جنيه، ويتكون من دورين يقدم بهم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد على مساحة 1200 م2 لاستيعاب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى13 دورة مياه وغيرها من الخدمات المهمة.

محافظ الوادي يتفقد أعمال إنشاءات المجمع الإسلامي بمركز الداخلة
محافظ الوادي يتفقد أعمال إنشاءات المجمع الإسلامي بمركز الداخلة
محافظ الوادي يتفقد أعمال إنشاءات المجمع الإسلامي بمركز الداخلة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا

محافظ الوادى الجديد: إنهاء المجمع الإسلامى بموط قبل رمضان

إحالة معلمين غير ملتزمين بارتداء الزي الموحد للتحقيق في الوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد يوجه بإنهاء إنشاءات المجمع الإسلامى بموط سريعا

6 ملايين جنيه جهود ذاتية.. محافظ قنا يفتتح المسجد الجديد بدشنا.. صور

ترشيحاتنا

وصف الجماهير بـ مجانين الكرة.. فايلر يكشف سر خسارة السوبر وحظوظ الأهلي في أفريقيا

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

قبل موقعة الأهلي.. غيابات بالجملة في صفوف صن داونز

بعد مناشدة من أحد متابعيه.. محمد رمضان يتبرع لصالح أحد المستشفيات

رضا عبدالعال: كارتيرون مالوش بصمة مع الزمالك.. وساسي بيشحت كرة

أطباء يفجرون مفاجأة: فيروس كورونا ظهر في إيران قبل الصين.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات سوبارو subaru في مصر بعد تخفيض 30 ألف جنيه.. صور

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور