غدا انطلاق أول مؤتمر توعوي لمواجهة الفيروسات الوبائية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدء فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم، والذي تساهم الجامعة في عقده بالتنسيق مع اتحاد الجامعات العربية، وبالتعاون مع جامعات "النيلين السودانية، وأسوان والفيوم وبدر والنهضة و6 أكتوبر".





ويقام المؤتمر يومي الأحد والاثنين 1 و2 مارس بجامعة أسيوط، ثم تنقل أعماله في الفترة من 11 إلى 14 مارس فى ضيافة محافظة الفيوم .



