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تعليم

غدا انطلاق أول مؤتمر توعوي لمواجهة الفيروسات الوبائية بجامعة أسيوط

السبت 29/فبراير/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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قســم التعليــــم

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدء فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم، والذي تساهم الجامعة في عقده بالتنسيق مع اتحاد الجامعات العربية، وبالتعاون مع جامعات "النيلين السودانية، وأسوان والفيوم وبدر والنهضة و6 أكتوبر".


ويقام المؤتمر يومي الأحد والاثنين 1 و2 مارس بجامعة أسيوط، ثم تنقل أعماله في الفترة من 11 إلى 14 مارس فى ضيافة محافظة الفيوم .


وصرحت الدكتورة سوزان سلامة، أستاذ أمراض الصدر ورئيس المؤتمر، بأنه من المقرر أن يتم افتتاح المؤتمر بحضور الدكتور شحاتة غريب ، والدكتور أحمد المنشاوي ، والدكتورة مها غانم نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات ، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق وعضو مجلس إدارة الجمعية والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة ونقيب الصيادلة ونقيب الأطباء بأسيوط ورئيس هيئة التأمين الصحي ومدير إدارات التدريب بمديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي .


وأوضحت "سوزان"، أن المؤتمر هذا العام يقدم جرعة توعوية وذلك باستهدافه رفع الوعي الصحي والثقافي لدى أفراد المجتمع وذلك من خلال محاضرات ممتدة على مدار يومين وذلك لتقديم روشتة متكاملة حول التعريف بأمراض الحساسية والفيروسات الوبائية المعدية ومخاطرها وطرق انتقالها عن طريق الحيوانات الأليفة وسبل مواجهتها بالأدوية والرياضة وزراعة النباتات المفيدة صحيًا .


كما كشفت أنه من المقرر أن يتم غدًا الإعلان عن نتيجة الاستبيان التي أجرته الجمعية تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبالتعاون من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط والذي شمل أكثر من 10 آلاف طالب بكليات التجارة والتربية والتربية النوعية والتربية الرياضية والطب البيطري والتمريض إلى جانب عدد من سائقي المركبات في محافظة أسيوط وذلك لتحديد خطورة اضطرابات النوم والسمنة على حياة الإنسان وعلاقتها بالإدمان وزيادة الأمراض غير السارية والعنف النفسي والجسدي وأثرها السلبي على السائقين كأحد أسباب وارتكاب حوادث الطرق في مصر .

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