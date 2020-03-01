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محافظات

سويسرا مصر.. شلالات سانت كاترين طبيعة خلابة في أحضان الجبال.. فيديو وصور

الأحد 01/مارس/2020 - 04:03 ص
شلالات وبحيرات سانت
شلالات وبحيرات سانت كاترين
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ايمن محمد
تنتشر في وديان سانت كاترين عقب ذوبان الثلوج  عدد كبير من الشلالات والبحيرات الطبيعية  التي تزين الجبال والوديان وخاصة في وادي جبال والأربعين والتلعة وجبل عباس، والتي تجعل الواديان وكأنها قطع من الجنة.

وبدأ عشاق الطبيعية والمحميات في القدوم لسانت كاترين لزيارة الوديان الجبالية ومشاهدة  الشلالات المنحدرة من  أعالي الجبال الشاهقة .

وحصل موقع " صدي البلد " الاخباري على صور  لتلك الشلالات  والبحيرات  بالوديان  الجبلية.

وقال  رمضان الجبالي  حامل مفتاح دير سانت كاترين  واحد المهتمين بالدعوة للسياحة  الطبيعية  والمحميات  إن  الطبيعة الخلابة  عقب ذوبان الثلوج  تجذب السياح  من كل الجنسيات  حيث يلتقطوا الصور التذكارية .

وأضاف محمد فتيح  من سانت كاترين  إن المناظر الطبيعية في سانت كاترين  لا توجد في اي مكان اخر من  العالم، مشيرا إلى أن القادمين  لسانت كاترين  يستمتعون  بأجواء  البحيرات والشلالات  ويقيمون في خيام بجوار الشلالات.
سويسرا مصر.. شلالات سانت كاترين طبيعة خلابة في أحضان الجبال.. فيديو وصور
سويسرا مصر.. شلالات سانت كاترين طبيعة خلابة في أحضان الجبال.. فيديو وصور
سويسرا مصر.. شلالات سانت كاترين طبيعة خلابة في أحضان الجبال.. فيديو وصور
سويسرا مصر.. شلالات سانت كاترين طبيعة خلابة في أحضان الجبال.. فيديو وصور
سويسرا مصر.. شلالات سانت كاترين طبيعة خلابة في أحضان الجبال.. فيديو وصور
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