AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صيادون يعثرون على حقيبة سوداء.. ومحتواها صدمة

السبت 29/فبراير/2020 - 04:08 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
قادت الصدفة مجموعة من الصيادين للكشف عن جريمة بشعة في تايلاند ، أثناء إحدى رحلات الصيد، حيث عثروا على حقيبة سفر سوداء بداخلها لغز لحادثة غامضة. 

وجد الصيادون حقيبة سوداء تطفو على سطح الماء في  نهر بيج بوسط تايلاند، وعند فتحها وجدوا  بداخلها جثمان رجل، كان مقيد القدميين والأيدي، أبلغ الصيادون الشرطة التايلاندية، ليتبين أن رجل يحمل الجنسية الصينية وجاء في رحلة مع زوجته.

وأمرت الشرطة الغواصون بالبحث عن زوجة الرجل المفقودة والتي تدعى "تشو بينج"، حتى تم العثور عليها هي أيضًا داخل حقيبة أخرى، ومربطة بنفس الطريقة،  بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعود القصة عندما ذهب زوجان إلى تايلاند في مطلع الشهر الجاري في رحلة مع مجموعة من السياح الصينيين، حيئذا فضل الزوجين أن يبقيا في تايلاند بدلًا من العودة إلى بلادهم مع الفوج الذي جاءوا معه. 

وبعد تشريح جثمان الزوج والزوجة تبين أنهم وضعوا أحياء داخل الحقائب، وتوفي غرقًا،  ويعتقد رجال الشرطة أن 4 رجال متوروطون في هذه الجريمة، ومازالت التحريات واتحقيقات جارية حتى يتم التواصل إلى الجناة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع رجل أمام خطيبته في منتصف ليلة الكريسماس بـ أنبوبة ألعاب نارية

أمانة ثمنها نصف مليون درهم.. عامل يعثر على ثروة ويعيدها لصاحبها في دبي

جريمة غامضة.. إلقاء زوجين مكوّمين في نهر بـ حقيبتيّ سفر | شاهد

ترشيحاتنا

بعد شائعات وفاته ..الرئاسة الفلسطينية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أبو مازن

«الكسب غير المشروع» يحيل حوت القمح بوزارة التموين للجنايات

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور

عروسان ينتقلان إلى منزلهما الجديد فيجدان مفاجأة في انتظارهما

شاهد.. رئيس الوزراء الماليزي يسجد شكرا بعد تعيينه بالمنصب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات سوبارو subaru في مصر بعد تخفيض 30 ألف جنيه.. صور

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور