صيادون يعثرون على حقيبة سوداء.. ومحتواها صدمة

قادت الصدفة مجموعة من الصيادين للكشف عن جريمة بشعة في تايلاند ، أثناء إحدى رحلات الصيد، حيث عثروا على حقيبة سفر سوداء بداخلها لغز لحادثة غامضة.





وجد الصيادون حقيبة سوداء تطفو على سطح الماء في نهر بيج بوسط تايلاند، وعند فتحها وجدوا بداخلها جثمان رجل، كان مقيد القدميين والأيدي، أبلغ الصيادون الشرطة التايلاندية، ليتبين أن رجل يحمل الجنسية الصينية وجاء في رحلة مع زوجته.





وأمرت الشرطة الغواصون بالبحث عن زوجة الرجل المفقودة والتي تدعى "تشو بينج"، حتى تم العثور عليها هي أيضًا داخل حقيبة أخرى، ومربطة بنفس الطريقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتعود القصة عندما ذهب زوجان إلى تايلاند في مطلع الشهر الجاري في رحلة مع مجموعة من السياح الصينيين، حيئذا فضل الزوجين أن يبقيا في تايلاند بدلًا من العودة إلى بلادهم مع الفوج الذي جاءوا معه.





وبعد تشريح جثمان الزوج والزوجة تبين أنهم وضعوا أحياء داخل الحقائب، وتوفي غرقًا، ويعتقد رجال الشرطة أن 4 رجال متوروطون في هذه الجريمة، ومازالت التحريات واتحقيقات جارية حتى يتم التواصل إلى الجناة.