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أخبار البلد

بعد إلغاء بورصة ITB.. البطوطي: خسائر أرض معارض برلين 450 مليون يورو

السبت 29/فبراير/2020 - 04:58 م
بورصة برلين السياحية
بورصة برلين السياحية
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محمد الاسكندرانى
قال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بورصة برلين السياحية أقوى بورصة دولية للسياحة والمعرض الرئيسي في قطاع السياحة على مستوى العالم.

أوضح البطوطى ان بورصة برلين السياحية تقوم بتنظيمها سنويًا أرض معارض برلين Messe Berlin والتي تشرف على إدارة وتسيير أكبر مركز لعقد المؤتمرات على مستوى أوروبا ICC Berlin.

كما أشار المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ان  البورصة عمرها 54 سنة حيث بدأت عام 1966 بـ 9 عارضين من 5 دول هي جمهورية ألمانيا الاتحادية ومصر والبرازيل وغينيا والعراق، أي أن مصر من مؤسسيها.

استكمل انه في الستينات نتيجة للزيادة في العروض المقدمة لقضاء العطلات والعدد المتزايد بسرعة من الشركات والمؤسسات وتنشيط حركة التبادل السياحي الدولي بدأ اشتراك كل من رومانيا والمجر في البورصة.

لفت أنه مع مرور الوقت نمت أعداد الدول المشاركة ونما عدد العارضين ومساحة العرض حتى وصلت مساحة العرض في الوقت الحالي إلى 160 ألف متر مربع تضم 26 صالة عرض، وبلغ عدد الدول المشاركة 180 دولة وعدد العارضين 10 آلاف عارض، وعدد روادها من المهنيين 114 ألف، وعدد الزائرين 160 ألف زائر، وقيمة إجمالي الأعمال التي تتم خلالها 7 مليار يورو.

وقال إن بورصة برلين الدولية للسياحة ITB تتميز بأنها تضم أكبر عدد من منظمي الرحلات السياحية والفنادق وأماكن الإقامة وشركات الطيران ووسائل النقل وأكبر مجموعة في العالم متخصصة في تكنولوجيا السفر والتسويق الرقمي، ويتم خلالها تنظيم أكبر عدد من المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل على مستوى البورصات السياحية التي تعقد في العالم.

وحول الخسائر أوضح أنها كبيرة جدًا نتيجة لإلغاء البورصة لأول مرة في تاريخها، فخسائر أرض معارض برلين وحدها تقدر بحوالي 450 مليون يورو، إضافة إلى خسائر الفنادق وشركات الطيران واللذان بالقطع سوف تكون هناك مشاكل مع آلاف العملاء الذين قاموا بالحجز والدفع، إضافة إلى المشاكل مع الشركات المعنية ببناء الأجنحة وتجهيز القاعات، والضرر الذي لحق بعدد هائل من العمالة المؤقتة خلال أيام المعرض.

وأضاف أنه بالقطع تعيش صناعة السياحة الآن مثل باقي القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم وقتًا عصيبًا بسبب هذا الفيروس الغير واضح المعالم والذي فشل العالم حتى الآن في الوصول إلى مصل أو علاج قاطع له أو حتى معرفة تفاصيل تلك الفصيلة من الفيروس، فكورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات.
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