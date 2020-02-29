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اقتصاد

التمثيل التجاري بواشنطن: 86.38 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا عام 2019

السبت 29/فبراير/2020 - 04:24 م
صادرات وواردات
صادرات وواردات
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ولاء عبدالكريم

أكد تقرير مكتب التمثيل التجارى بواشنطن أن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سجل 86.38 مليون دولار عام 2019 مقابل 75.30 مليون دولار عام 2018 بزيادة قدرها 14.7 ٪ . 


وأضاف التقرير التى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن حجم إجمالى الصادرات المصرية الولايات المتحدة الأمريكية بترولية وغير بترولية  ارتفع بنسبة 27.13٪ ليسجل 31.53 مليون دولار عام 2019 مقابل 24.80 مليون دولار عام 2018 ، ليبلغ الصادرات غير البترولية نسبة 63.4٪.


ولفت إلى أن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت ارتفاع طفيف بنسبة 8٪ لتسجل 54.85 مليون دولار عام 2019 مقابل 50.50 مليون دولار عام 2018 . 


وحول الصادرات المصرية الولايات المتحدة أوضح التقرير أن أهمها المنسوجات، والألومنيوم، واللدائن، الملابس الجاهزة ، الأسمدة ، الزجاج، الخضروات والفاكهه، الحديد والصلب . 


وعن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية أشار التقرير إلى الطائرات، الوقود الحبوب، الزيوت، الآلات، الحديد والصلب ، السيارات ، الأجهزة .

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