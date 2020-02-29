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مرأة

بـ إطلالة شتوية.. شاهد تهنئة هيفاء وهبى لصديقها بعيد ميلاده

السبت 29/فبراير/2020 - 04:57 م
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هيفاء وهبى، فيديو جديدا لها برفقة صديقها باسم فتوح عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول مميزة.

وظهرت بها هيفاء وهبى، ببلوفر أنيق باللون الزيتى، ومرتدية فوقة جاكيت منفوخ باللون الكحلى الذى يبرز عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هيفاء وهبى، فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك ليبرز عن جمالها، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع إطلالتها.

كما قامت برفع شعرها على طريقة ذيل الحصان التى تبرز عن جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.
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