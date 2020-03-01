حكم إخراج الزكاة على الوديعة المدخرة للزواج

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء: وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كـ "المسكن والمأكل والمشرب والملبس".
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابتها على سؤال «هل الوديعة لزواج الأبناء يخرج منه الزكاة؟»، أنه إذا كان المال فى حدود القدر الذي يزوج به أمثالهم فلا زكاة فيه وهذا هو المفتى به في دار الإفتاء.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابتها على سؤال «هل الوديعة لزواج الأبناء يخرج منه الزكاة؟»، أنه إذا كان المال فى حدود القدر الذي يزوج به أمثالهم فلا زكاة فيه وهذا هو المفتى به في دار الإفتاء.
هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة ؟
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وأضاف عبدالسميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فى إجابته عن سؤال (عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
وأضاف عبدالسميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فى إجابته عن سؤال (عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
زكاة المال على الوديعة البنكية