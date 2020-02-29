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أخبار البلد

العمل العربي: نسعى لتنظيم مؤتمر للمانحين لدعم صندق التشغيل في فلسطين

السبت 29/فبراير/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ 29 بالقاهرة،  دعوة أطراف الإنتاج في الدول العربية إلي دعم الصندوق الفلسطيني  بكافة الأشكال المادية والعينية، وتكليف مكتب العمل العربي بالاستمرار في التواصل والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بهدف تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم صندق التشغيل في فلسطين.


كما قرر المجلس - بمشاركة محمد سعفان وزير القوي العاملة ،وبحضور  مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية ، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت ، رئيس مجلس إدارة المنظمة  وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة- دعوة الدول العربية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية ، ودعوة ممثلين الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة في مكتب العمل الدولي إلي إضافة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمتعلق بتقرير لجنة تقصي الحقائق عن فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن جدول الأعمال الدائم لمؤتمر العمل الدولي بهدف مناقشته ووضع آلية  زمنية لتنفيذ كافة التوصيات الواردة في هذا التقرير.

العمل العربي: نسعى لتنظيم مؤتمر للمانحين لدعم صندق التشغيل في فلسطين
العمل العربي: نسعى لتنظيم مؤتمر للمانحين لدعم صندق التشغيل في فلسطين
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