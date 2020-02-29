مش عارفين نمشى.. سكان شارع كلية الهندسة بعين شمس يستغيثون

أرسلت سهيلة عمرو، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخبارى، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من سوء حالة شوارع منطقة كلية الهندسة بعين شمس.





وأوضحت "سهيلة"، ان "منطقة منشية التحرير بعين شمس وتحديدا شارع كلية الهندسة يعانى من تكسير الأرصفة وعدم وجود أعمدة انارة، ما يثير الذعر فى قلوب المارة ليلاـ، ويعطل حركة المرور يوميا".





وطالبت المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360