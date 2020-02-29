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مرأة

أبرز 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة شيرين وجدي

السبت 29/فبراير/2020 - 05:15 م
شيرين وجدي
شيرين وجدي
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آلاء حسن
أطلت شيرين وجدي، بفستان أحمر أنيق في حفل زفاف نجلتها، وكشفت الاطلالة عن جمالها وأناقتها.

ودائما ما تتمتع شيرين وجدي، بجمال وأناقة وتعتد على الالوان الهادئة في الميكب لابراز جمالها، ولا تتكلف في اقتتاء الإكسسوارات.

ودائما ما تحظى إطلالتها شيرين وجدي، إعجاب الكثير من متابعيها، واليكم الصور التي توضح تطورها على مر الزمن.

حرصت المطربة شيرين وجدى، على اداء أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه" فى حفل زفاف كريمتها نهلة مدحت شلبى، على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.


وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والاعلام ورجال الإعلام. 

أبرز 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة شيرين وجدي
أبرز 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة شيرين وجدي
أبرز 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة شيرين وجدي
أبرز 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة شيرين وجدي
أبرز 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة شيرين وجدي
أبرز 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة شيرين وجدي
أبرز 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة شيرين وجدي
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