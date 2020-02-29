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محافظات

حملة تموينية مكبرة تداهم الأسواق بالوادي الجديد

السبت 29/فبراير/2020 - 04:57 م
حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة تداهم الأسواق بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

قال وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، إنه تم تنفيذ حملة على أسواق ومنافذ بيع وشراء اللحوم والأسماك والمحال التجارية ومطاعم الأغذية بالوادي الجديد.

وأضاف "صلاح"، أن الحملة أسفرت عن تحرير 28 محضرًا ومخالفة تموينية فى حملة تفتيش لأفران الخبز البلدى المدعم، و 90 محضرًا فى حملة تفتيش على الأسواق بمراكز المحافظة الخمسة، بهدف ضبط الأسواق ومراقبة جود السلع المعروضة ،مشيرا إلى أن حملة المخابز أسفرت عن تحرير 18 محضر نقص وزن و محضر مخالفة مواصفات قانونية للخبز، و 9 محاضر تهريب وتجميع أجولة دقيق مدعم ، 50 محضر عدم إعلان عن أسعار، و محضر تجميع وتهريب مواد بترولية.


كما تم ضبط 5 محلات تجارية بدون ترخيص، ومحضرين لضبط سلع مجهولة المصدر، وتحرير 29 محضر عدم حمل شهادة صحية، لمنشآت تقدم أغذية ومشروبات.

وأضاف "صلاح"، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أعلنت الأسبوع الماضى عن تحرير 118 محضرًا ومخالفة تموينية فى حملة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة.

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