صلاح عبد الله عن ماتش الأهلي وصن داونز: أنا أهلاوي رغم أنف أي حد

ويلتقى الأهلي، صن دوانز الجنوب إفريقي، في السادسة مساء اليوم، السبت، 29 فبراير، ضمن ذهاب دور الربع النهائي (الثمانية) لدوري أبطال أفريقيا.





ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز بفارق عدد كبير من الأهداف، مع الحفاظ على شباكه نظيفة، لضمان فرصة أكبر في الصعود بعد مباراة العودة بجنوب أفريقيا.