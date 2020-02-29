صلاح عبد الله عن ماتش الأهلي وصن داونز: أنا أهلاوي رغم أنف أي حد

علق الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، على ماتش الأهلى وصن داونز.
وكتب الفنان صلاح عبد الله "رغم الهري الزمهلاوي اللي بجد فاق الحد , أنا النهارده أهلاوي رغم أنف أي حد".
وأضاف صلاح عبدالله "صدقوني دي الحقيقة مِش شطارة , حتى شوفوا الكرافتة والمنديل والنضارة".
رغم الهري الزمهلاوي اللي بجد فاق الحدأنا النهارده أهلاوي رغم أنف أي حدوصدقوني دي الحقيقة مِش شطارة😍حتى شوفوا الكرافتة والمنديل والنضارة😍 pic.twitter.com/ZnIZkt0W49— salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) February 29, 2020