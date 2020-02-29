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فن

صلاح عبد الله عن ماتش الأهلي وصن داونز: أنا أهلاوي رغم أنف أي حد

السبت 29/فبراير/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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شروق حمدى
علق الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، على ماتش الأهلى وصن داونز. 

وكتب الفنان صلاح عبد الله "رغم الهري الزمهلاوي اللي بجد فاق الحد , أنا النهارده أهلاوي رغم أنف أي حد".


وأضاف صلاح عبدالله "صدقوني دي الحقيقة مِش شطارة , حتى شوفوا الكرافتة والمنديل والنضارة".


ويلتقى الأهلي، صن دوانز الجنوب إفريقي، في السادسة مساء اليوم، السبت، 29 فبراير، ضمن ذهاب دور الربع النهائي (الثمانية) لدوري أبطال أفريقيا. 

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز بفارق عدد كبير من الأهداف، مع الحفاظ على شباكه نظيفة، لضمان فرصة أكبر في الصعود بعد مباراة العودة بجنوب أفريقيا. 

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