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برلمان

برلماني يكشف موعد خروج صندوق دعم ذوي الإعاقة للنور

الأحد 01/مارس/2020 - 06:00 ص
ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة
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حسن رضوان
أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه قام بتقديم مشروع قانون خاص بصندوق دعم ذوي الإعاقة لتقديم امتيازات إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن لجنة التضامن أوشكت على الانتهاء منه وقبل انتهاء مجلس النواب سيخرج إلى النور.

وأوضح "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الصندوق يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديدة، اضافة إلى اتاحة سوق عمل امام ذوي الاعاقة من خلال التأهيل اللازم لهم وعمل بنية تحتية تناسبهم لسهولة حركة تنقلهم من مكان إلى آخر.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إلى أن تمويل هذا الصندوق سيكون من خلال مصادر تكافلية مثل خصم أموال من رواتب الموظفين من جنية لـ 5 جنيهات، اضافة إلى خصم رسوم تقدر بـ 10 جنيهات من كل من يقوم باستخراج رخصة للسيارة وخصم من 50 إلى 100 جنيه من كل شخص يقوم بتسجيل شقة ملك له في الشهر العقاري.
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