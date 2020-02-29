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أخبار البلد

رجائي عطية: لا بديل عن قيادة جماعية فى نقابة المحامين

السبت 29/فبراير/2020 - 05:10 م
المحامي رجائي عطية
المحامي رجائي عطية
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حمادة خطاب

قال المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين إن رؤيته في إقرار جماعية القيادة في مجلس المحامين، تعني الديمقراطية والحرية، معلقا: النقيب لا يتحكم في المجلس والمحامين ولكنه موجود كأب يسخر كل إمكانياته من أجل صالح المحامين".


وأضاف في تصريحات له: هذا يقتضي أن يحرص النقيب على الاستماع إلى أعضاء المجلس والمحامين ويتيح فرص الحوار، وعلى المستوى الشخصي حال فوزي، سوف أعتمد على توزيع الملفات على أعضاء المجلس، حتى يمكن الأداء فيها بشكل جدي يخدم الصالح العام للمحامين.

أكد عطية ضرورة إعطاء الحق لكل محامي أو محامية في التعبير عن أرائه وأسئلته، حتى إذا كانت الأسئلة استفزازية ومتعمد فيها الاستفزاز.

 

وتابع: «واجبي هو الرد على الأسئلة الاستفزازية من باب الأبوة وليس الرفض، وما نعانيه في النقابة حاليا هو الاستبداد بالرأي، وهو ما أرفضه تماما وأهدف إلى إصلاحه".


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