أخبار التوك شو.. موجة طقس سيئ تبدأ اليوم.. مذيعة كويتية تبكي حسني مبارك.. تراجع سعر الدولار ينعش السوق

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم السبت ، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الطقس الحالى يشهد موجة من التقلبات الجوية ما بين تذبذب وتيرة معدلات الانخفاض والارتفاع خلال هذه الأيام .





وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية القناة الأولى المصرية ، اليوم السبت، عن انخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم بدءا من اليوم السبت لتسجل 20 درجة مئوية مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والدلتا مصاحبة برياح كثيفة .













تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمذيعة كويتية على قناة "سكوب" وهى تبكي حزنا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بعد عرض تقرير يرصد أهم المحطات في حياة الرئيس الأسبق.





وعقبت الإعلامية الكويتية، "حسني مبارك واحد من خير أجناد الأرض.. وكان من أسعد أيام مبارك يوم أن رفع علم مصر على طابا"، مشيرة إلى أن مبارك كان له دور كبير في مواجهة الغزو العراقي على الكويت.













عرض برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، معايشة عن الريف والفلاحة المصرية وقصص كفاحها اليومية فى إدارة شئون أسرتها وتفاصيل يومها .





وقد ارتدت مذيعة برنامج 8 الصبح داليا أشرف الجلباب الفلاحى ومنديل أعلى رأسها بلون سماوى على الهواء وذلك أثناء تقديمها معايشة عن الريف والفلاحة المصرية .





وقامت داليا أشرف خلال تقرير المعايشة بعجن خليط الدقيق بصحبة عدد من السيدات الريفيات كما قامت ب إطعام " نزغيط " الدجاج والبط بالإضافة لحصد الثمار من الأراضى الزراعية .









عرضت فضائية سكاي نيوز ، تقريرا عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي أدى بدوره إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات.





وأشارت إلى أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من الارتباك، مع تراجع الأسعار بشكل كبير في الفترة الماضية؛ تأثرًا بإلغاء الجمارك على العديد من طرازات السيارات المستوردة، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ويرى البعض أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء فيما يفضل البعض الآخر الانتظار، أملًا في مزيدٍ من التراجع.













قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى: إن " برنامج وعي للتنمية الاجتماعية" التي أطلقته الوزارة، يهدف إلى تكوين ثورة فكرية وصحوة للأمة، إضافة الى البرنامج يهدف إلى النزول الميداني للمجتمعات الريفية والنائية والمناطق العشوائية، للتقرب منهم أكثر.





وأشارت القباج، أثناء حوارها مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، الى أن الوزارة تعمل بكل جهد، لكى تتواصل مع كافة أطياف المجتمع، وذلك استكمالا لفكرة التنمية المستدامة والمتكاملة التي أطلقتها الوزارة.



