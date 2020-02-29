خدها في قلبه.. عبدالله ذهب للاحتفال بزفاف صديق عمره فمات بـ رصاصة طائشة.. تفاصيل

لم يكن يتخيل الشاب صاحب الثلاثين عاما أن نهايته ستكون في فرح صديق عمره الذي انتظره من سنين وقضى شهورا قبله ينظم كل شيء ويرتب كل تفاصيله وقضي الليالي ساهرا معه يوزعان الدعاوي علي أصدقائهما في مختلف البلاد لحضور حفل الزفاف.





بدأت الواقعة فى قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية فمع اقتراب عقارب الساعة من العاشرة مساء بدأ حفل زفاف أحد شباب القرية في وسط أجواء مليئة بالسعادة والفرح بتواجد أعداد غفيرة من المدعوين لحضور حفل الزفاف.









ووسط هذه الأجواء كان يتواجد الشاب عبدالله. ب صاحب الثلاثين عاما الذي يعد أقرب أصدقاء العريس وجهز كل شيء في حفل الزفاف يقف وسط الحفل لاستقبال المدعوين وتقديم واجب الضيافة لهم









ووسط هذه الأجواء كان المشاركون في الحفل يطلقون الاعيرة النارية احتفالا وابتهاجا بحفل الزفاف ولكن هذه الأعيرة حولت حفل الزفاف سرادق عزاء لأنه أثناء إطلاق أحد الشباب اعيرة نارية من سلاح خاص به اخطأت الطلقة طريقها لتستقر قلب الشاب عبدالله صاحب العريس وصديق عمره ليتحول الفرح إلى حالة من الهرج والمرج وتم نقل الشاب سريعا للمستشفى لإسعافه ولكن قضاء الله كان أسرع ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط حالة من البكاء والصراخ داخل جنبات المستشفي ليتحول الفرح الي عزاء.









تلقي اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قويسنا يفيد باستقبال مستشفي قويسنا المركزي المدعو “ع. ب.ن” من قرية شمنديل، جثة هامدة، نتيجة إصابته بطلق خرطوش أثناء الاحتفال داخل فرح بالقرية.