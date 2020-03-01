برلماني يشيد بمبادرة القومى للمرأة لتقديم تسهيلات لذوي الاحتياجات

أشاد خالد حنفي عضو مجلس النواب، عن ذوي الاعاقة، بمبادرة المجلس القومي للمراة بشأن إطلاق مبادرة صديقة لذوي الإعاقة بشأن تقديم تسهيلات لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع ثلاث محافظات (بني سويف وسوهاج والدقهلية).





وأكد "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع المبادرات التي تقوم بها الجهات المسؤولة نؤيدها قلبًا وقالبًا، ونتمني من الهيئات والجمعيات الخيرية وغيرها إضافة إلى الدولة بتوفير كل الدعم للاشخاص ذوي الاعاقة.





يأتى ذلك بعد أن أكدت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة لذوي الاعاقة، أن المجلس القومي للمرأة قام بإطلاق مبادرة صديقة لذوي الاعاقة بشأن تقديم تسهيلات لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع ثلاث محافظات (بني سويف وسوهاج والدقهلية).





وأوضحت "هجرس" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة توفر لذوي الاعاقة والاحتياجات اللازمة لسهولة تحريكها من مكان إلى آخر سؤال في وسائل المواصلات والخدمات الأخرى مثل المستشفيات وغيرها.



