«حقوق المحافظين» تدين الاعتداء على المسلمين في الهند

تابعت لجنة الحقوق والحريات بحزب المحافظين ببالغ الحزن والقلق تصاعد الانتهاكات بحق المسلمين بالهند مؤخرا، بعد طرح قانون الجنسية العنصري.





وقالت رشا عمار رئيس لجنة الحقوق والحريات بالحزب إن تزايد أعداد الضحايا لنحو ٣٠ قتيلا، واتساع رقعة الاعتداءات لتشمل الانتهاكات الجسدية وحرق المنازل والمساجد هو اعتداء صارخ على حقوق الإنسان تمارسه الهند بحق مواطنيها.





وأكدت عمار أن التمييز العرقي أو الديني مثل الوباء، إن اشتعل فتيله فمن الممكن أن يحرق دول بأكملها ويهدد مستقبلها وينسف مقاوماتها التي من أهمها المواطنة وحق التعايش السلمي بين الجميع.





وطالبت رئيس لجنة الحقوق والحريات بحزب المحافظين الحكومة الهندية بأن توقف فوري للاعتداءات على المسلمين وإعادة النظر في القانون العنصري الخاص بالجنسية.