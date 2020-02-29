ننتظر الوفاء بالوعد.. الجماهير تدعم لاعبي الأهلي قبل لقاء صن داونز





وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: " ‏حارب ع البطولة برووح الأبطال.. ألعب برجولة مووت ع الكورة... إفريقيا للكبار وأنت الأسطورة 🦅💪.. ‎#إفريقيا_يا_أهلي .. ‎#يلا_يا_أهلي.. ‏عاهدتونا فنتظر منكم الوفاء بالوعد👌 .. ‎#افريقيا_يا_أهلي".





وتابع رواد تويتر: ‏الفريق أهم بكتيير من الغيابات واسبابها.. كل التوفيق للأهلي في مباراة صن داونز اليوم وان شاء الله نتيجة جيدة قبل العودة، المؤكد ان الجمهور له الدور الأكبر والأهم على مدار الـ٩٠ دقيقة بإذن الله 🦅🦅.. ‎#يلا_يا_اهلي .. ‎#افريقيا_يا_اهلي.. ‏افريقيا للكبار وانت الاسطورة ⁦❤️⁩⁦✌️⁩💪⁦⁦.. ‎#افريقيا_يا_أهلي.. ‏تذكروا الوعد الذي قطعتوه علي انفسكم من اجلنا ومن اجل الاهلي 🦅❤👌 .. ‎#افريقيا_يا_اهلي ".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #أفريقيا_يا_أهلي دعما للمارد الاحمر في مباراته اليوم امام فريق صن داونز بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.