أنظف مدينة مصرية .. مشروع جديد للتعامل مع المخلفات فى الغردقة.. صور

تمتلك مدينة الغردقة منذ عام مصنع لإدارة المخلفات بمدينة الغردقة والذى أقامته جمعية المحافظة على البيئة هيبكا ضمن مخطط تطوير منظومة المخلفات الصلبة لمدينة الغردقة.





يقول الدكتور محمود حنفى استاذ علوم البحار والمستشار البيئى لجمعية المحافظة على البيئة هيبكا انه اتساقا مع رؤية جمعية الحفاظ على البيئة بالغردقة "هيبكا" من ضرورة تطوير منظومة المخلفات الصلبة لمدينة الغردقة لابراز الوجه الحضاري للمدينة وعلى وجه الخصوص ادخال التكنولوجيا الحديثة والمتاحة بالدول المتقدمة ، قامت الجمعية بإنشاء مصنع لفرز المخلفات الصلبة بقدرة 400 طن يوميا.





واضاف حنفى انه يعد هذا المصنع الخطوة الاولي فيما تطمح الجمعية لتحقيقه في مجال إعادة تدوير المخلفات والتي تهدف في الأساس الى تعظيم الاستفادة من المفروزات بزيادة كفاءة عملية الفرز الآلية بدلا من الفرز اليدوي وخفض كمية مخلفات الفرز بنسبة تقل الى النصف والتي يتم دفنها في مدافن خاصة قد يكون لها مردود سيئ على البيئة على المدى البعيد كذلك فان ادخال مثل هذه التكنولوجيا ستساعد في انتاج طاقة من مخلفات الفرز والتي يمكن استخدامها كمصدر للوقود في افراق العديد من الصناعات.





واشار حنفى إن الجمعية منذ بداية عملها في تجميع المخلفات وتنظيف مدينة الغردقة والتي ادت الى تصنيفها انظف مدينة مصرية وبشهادة الجميع تخطط لإكمال المنظومة لتشمل الفرز والذي تم تحقيقه بهذا المصنع ويتبقى إعادة تدوير المخلفات الصلبة وهو الهدف التالي للجمعية بالتركيز في المستقبل على تصنيع نواتج الفرز للمخلفات الصلبة.





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