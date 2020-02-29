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برلمان

نائب يقترح وضع مدينة القصير على الخريطة السياحية

السبت 29/فبراير/2020 - 05:13 م
مدينة القصير
مدينة القصير
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معتز الخصوصى
تقدم أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، بوضع مدينة القصير على الخريطة السياحية للدولة، مما يساهم في انتعاش حركة السياحة لمصر.

وقال أبو خليل، اليوم السبت، إنه على الرغم من أن مدينة القصير تحظى بالعديد من المواقع الأثرية الهامة، التي تعود إلى العصر الفرعوني، إلا أنها غائبة تمامًا عن الخريطة السياحية للدولة، وليس لها نصيب من مظاهر الاهتمام والعناية من جانب وزارة السياحة.

وأوضح أبو خليل، أهم المواقع الأثرية في القصير، مثل القلعة العثمانية، ومنجم الذهب المعروف باسم منجم "الفواخير"، ومسجد الفران، وشونة الغلال وتقع على البحر مباشرة، إضافة إلى ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقسم شرطة القديم، واستراحة الملك فاروق، وطريق الحج، والكنيسة الكاثوليكية بمنجم الذهب.

وشدد أبو خليل، على أن عدم الاهتمام بتلك المناطق سياحيًا يجعلها غير معروفة للكثير من السائحين بل للمصريين أنفسهم، لافتًا إلى أن مدينة القصير تمتلك من المقومات ما يؤهلها أن تكون على رأس البرامج السياحية في مصر.
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