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مشيرة خطاب: الشعب المصري بطبيعته أصيل ..فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 05:14 م
مشيرة خطاب
مشيرة خطاب
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شيرين عادل
قالت السفيرة مشيرة خطاب ، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقأ ، إن الشعب المصرى بطبيعته شعب أصيل و راق يقدر مفاهيم الاحترام.

أضافت مشيرة خطاب، خلال استضافتها ببرنامج كل يوم اسم والمذاع عبر  قناة مصر الأولى ، أن الضغوط الحياتية  من الممكن أن تتسبب بحدوث إضطرابات بالسلوك البشرى ولكن تطبيق القوانين هو من يحكم ويسيطر على هذه التذبذبات بشتى المجتمعات.

ولفتت وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقأ ، إلى أن احترام القوانين يجبر الجميع فى أى بلد للحفاظ على الثوابت الراسخة للنظام والقواعد العامة.

وأشارت مشيرة خطاب إلى أن الشعب المصرى يترسخ بداخله منذ قديم الأزل مبادئ احترام الآخر والتى تظهر خاصة بأوقات الشدائد .

وأكدت وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقأ ، أن الحكومة المصرية تتضافر مع كافة أجهزة الدولة بإطلاق كافة المبادرات التنموية المجتمعية للحفاظ على الموروثات  الأصيلة للشعب المصرى . 
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