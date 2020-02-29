مجدي عبد الغني يرد على انتقاده في صوره بـ عزاء مبارك وفرح ابنة مدحت شلبي.. شاهد





وكتب " مجدى عبد الغني " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " كام مليون مصرى بيبقي عندهم حالة عزاء وبعدها افراح





وتابع : " أما علاقتي بالرئيس الاسبق الراحل مبارك فاليكم الرد وهذا من باب احترام لكل المتابعين.







كام مليون مصري بيبقى عندهم حالة وفاه وبعدها أفراح ؟😕

أما عن علاقتي بعائلة الرئيس الأسبق الراحل مبارك .. فاليكم الرد وهذا من باب احترامي لكل المتابعين الكرام 🇪🇬https://t.co/7LoluPPu39 — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) February 29, 2020

علق مجدى عبد الغني عضو اتحاد الكرة علي هجوم عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا، عليه، بعد تداول صور له وهو يبكي في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعدها بساعة يضحك في حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي وبنفس الملابس.