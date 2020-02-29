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تعليم

بتشحن من 3 مصادر ووزنها ١٨٦ كيلو جرام.. طلاب المنصورة يخترعون سيارة جديدة | تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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همت الحسينى

نجح فريق طلابى بكلية الهندسة بجامعة المنصورة فى عمل مشروع تخرج "برنامج الميكاترونكس بكلية الهندسة" وهو تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي في اختراع جديد يثبت كفاءة وقدرة العقلية المصرية على مواكبة التطور العالمي في الصناعات.

ويتكون الفريق من محمد جمعه صالح-قائد الفريق ،محمد ابراهيم،صبري السيد،محمد صلاح الدين،أحمد طلحة،اياد احمد ،حسين السيد،عبد العزيز ابراهيم، احمد عماد و اكرم احمد وذلك باشراف الدكتور سيد ابو الانوار -قسم الهندسة. 

 تتميز السيارة بالشحن من ثلاث مصادر طاقة مختلفة الأول مصدر طاقة 220 فولت AC والثانى الخلايا الشمسية المدمجة علي بودي السيارة والمولد الداخلي الذي يعمل بالبنزين.

ويضيف محمد جمعه "لصدى البلد " سرعة السيارة تصل الي ٦٠ كم/س و بزمن تسارع ٦ ثواني و وزنها بدون السائق ١٨٦ كيلوجرام فقط ، كما يمكنها السير مسافة ٤٥ كيلو متر للشحنة الواحدة.

وأكد أنه وزملاءه قاموا بتصنيع السيارة بالكامل فيما عدا الموتور والبطاريات، فقد قاموا بتصميم و تصنيع الشاسية وكرسي القيادة والتابلوه من مادة الالومنيوم خفيف الوزن ،والبودي من مادة الفيبر جلاس،ونظام التوجيه والفرامل من خام الحديد.

واشار الى ان مرحلة التصميم شهرين ومرحلة التصنيع من شهرين اخريين مضيفا بأن السيارة شاركت في الملتقى الهندسي الأول ٢٠٢٠ الذي نظمته هندسة المنصورة،ونالت اعجاب وتقدير جميع الزائرين.

كما فاز المشروع بدعم مقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي ضمن برنامج مشروع بدايتي لدعم مشاريع التخرج المتميزة.

بتشحن من 3 مصادر ووزنها ١٨٦ كيلو جرام.. طلاب المنصورة يخترعون سيارة جديدة | تفاصيل
بتشحن من 3 مصادر ووزنها ١٨٦ كيلو جرام.. طلاب المنصورة يخترعون سيارة جديدة | تفاصيل
بتشحن من 3 مصادر ووزنها ١٨٦ كيلو جرام.. طلاب المنصورة يخترعون سيارة جديدة | تفاصيل
بتشحن من 3 مصادر ووزنها ١٨٦ كيلو جرام.. طلاب المنصورة يخترعون سيارة جديدة | تفاصيل
بتشحن من 3 مصادر ووزنها ١٨٦ كيلو جرام.. طلاب المنصورة يخترعون سيارة جديدة | تفاصيل
بتشحن من 3 مصادر ووزنها ١٨٦ كيلو جرام.. طلاب المنصورة يخترعون سيارة جديدة | تفاصيل
بتشحن من 3 مصادر ووزنها ١٨٦ كيلو جرام.. طلاب المنصورة يخترعون سيارة جديدة | تفاصيل
بتشحن من 3 مصادر ووزنها ١٨٦ كيلو جرام.. طلاب المنصورة يخترعون سيارة جديدة | تفاصيل
بتشحن من 3 مصادر ووزنها ١٨٦ كيلو جرام.. طلاب المنصورة يخترعون سيارة جديدة | تفاصيل
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