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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: البحث عما يواجه العلاقات المصرية الأفريقية من تحديات

السبت 29/فبراير/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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أمينة الدسوقي - تصوير: إبراهيم قنديل
قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إنه أصبح من الضروري الآن البحث عن التحديات التي تواجه العلاقات المصرية الأفريقية، فضلا عن ضرورة دراسة علاقة مصر قبل وبعد رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وأضاف "شديد" خلال حفل إطلاق دراسة "العلاقات المصرية الأفريقية – مسار وتحديات"، أن هذه الدراسة جاءت للتأكيد على دور الجامعة في التواصل، متابعا: " نأمل التأكيد على العلاقات المصرية الأفريقية، باعتبارها جزءًا من الأمن القومي الأساسي لمصر، ونأمل أن ينتج منها تنسيق كامل بين خطة التنمية المستدامة في مصر 2030 وخطة التنمية الأفريقية 2063".

جاء ذلك خلال فعاليات حفل إطلاق "دراسة العلاقات المصرية الأفريقية - مسار وتحديات"، التي أعدها معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم، بعمادة الدكتور عدلي سعداوي.

ويطرح الحفل جلسات نقاشية حول كيفية العمل الجماعي الأفريقي، والتعاون على المستوى الثنائي، ودور مصر في المرحلة القادمة، وأهم ما يمكن التركيز عليه، والربط بين خطط التنمية المصرية وخطة 2063 الأفريقية، والتحديات التي تواجه حركة مصر في أفريقيا وكيفية التغلب عليها.

ويتضمن الحفل عدة جلسات وحلقات نقاشية مفتوحة؛ حيث تعرض الجلسة الأولى الكلمة الافتتاحية ونتائج الدراسة، ويشارك بها الدكتور علي سعداوي عميد المعهد، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الفقي رئيس فريق إعداد الدراسة، والدكتورة أماني الطويل محرر الدراسة، والتي تعرض أهم نتائجها.
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