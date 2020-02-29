رئيس جامعة الفيوم: البحث عما يواجه العلاقات المصرية الأفريقية من تحديات

قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إنه أصبح من الضروري الآن البحث عن التحديات التي تواجه العلاقات المصرية الأفريقية، فضلا عن ضرورة دراسة علاقة مصر قبل وبعد رئاستها للاتحاد الأفريقي.





وأضاف "شديد" خلال حفل إطلاق دراسة "العلاقات المصرية الأفريقية – مسار وتحديات"، أن هذه الدراسة جاءت للتأكيد على دور الجامعة في التواصل، متابعا: " نأمل التأكيد على العلاقات المصرية الأفريقية، باعتبارها جزءًا من الأمن القومي الأساسي لمصر، ونأمل أن ينتج منها تنسيق كامل بين خطة التنمية المستدامة في مصر 2030 وخطة التنمية الأفريقية 2063".





جاء ذلك خلال فعاليات حفل إطلاق "دراسة العلاقات المصرية الأفريقية - مسار وتحديات"، التي أعدها معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم، بعمادة الدكتور عدلي سعداوي.





ويطرح الحفل جلسات نقاشية حول كيفية العمل الجماعي الأفريقي، والتعاون على المستوى الثنائي، ودور مصر في المرحلة القادمة، وأهم ما يمكن التركيز عليه، والربط بين خطط التنمية المصرية وخطة 2063 الأفريقية، والتحديات التي تواجه حركة مصر في أفريقيا وكيفية التغلب عليها.



