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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تنضم إلى وفد مصر الزائر لأمريكا

السبت 29/فبراير/2020 - 05:56 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
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أحمد أيمن

تلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة من الطائفة الانجيلية في مصر برئاسة القس أندريه زكي للمشاركة فى الوفد المقرر له زيارة الولايات المتحدة الامريكية.

وتقرر ان يشارك محمود فيصل عضو  تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، ممثلا عن التنسيقية ضمن الوفد المتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء عدد من القيادات الأمريكية وقيادات الكنائس الإنجيلية الأمريكية و أعضاء مجلس الشيوخ  والمجتمع المدني البارزين.

ويأتى ذلك في إطار جهود الدبلوماسية الشعبية في توضيح الصورة الصحيحة عن الحالة المصرية في مواجهة اي محاولة لتشويه و تحريف ما يتم على أرض الواقع.
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