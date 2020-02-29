تنسيقية شباب الأحزاب تنضم إلى وفد مصر الزائر لأمريكا





تلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة من الطائفة الانجيلية في مصر برئاسة القس أندريه زكي للمشاركة فى الوفد المقرر له زيارة الولايات المتحدة الامريكية.





وتقرر ان يشارك محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، ممثلا عن التنسيقية ضمن الوفد المتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء عدد من القيادات الأمريكية وقيادات الكنائس الإنجيلية الأمريكية و أعضاء مجلس الشيوخ والمجتمع المدني البارزين.



