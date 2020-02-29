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رياضة

شباب الجودو بسموحة يحقق مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية

السبت 29/فبراير/2020 - 05:10 م
اللاعبة جنى ايمن
اللاعبة جنى ايمن جابر
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حسام الحارتي
حقق شباب الجودو بنادى سموحة، نتائج متميزة خلال مشاركتهم في منافسات بطولة الجمهورية تحت 18 سنة.

وحصدت اللاعبة جنى أيمن جابر، الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد ظهورها بمستوى فنى وبدنى عالٍ جدا، أهلها للفوز على بطلة الزهور وبطلة usa محتكري هذا الوزن منذ سنوات.

كما حقق اللاعبون محمد قنطوش وعمر شادى وفارس الحديدى وكريم صبحى ونور محمد حسن المركز الثالث والميدالية البرونزية.

واستطاع اللاعب ابراهيم احمد اسماعيل الحصول على المركز الخامس، على الرغم من تعرضه للإصابة التي حرمته من الحصول على مركز متقدم بعد ظهوره بمستوى متميز وإنهاء مبارياته بالنقطة الكاملة.

الجهاز الفنى للجودو سموحة:

أحمد يحيي فضل الله مديرا فنيا، إيناس القماش مدربة الآنسات، وليد مختار مدربا عاما، حسن سعيد الشونى مدربا، احمد عصام مدربا، سامى يوسف إداريا.
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