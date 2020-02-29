شباب الجودو بسموحة يحقق مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية

حقق شباب الجودو بنادى سموحة، نتائج متميزة خلال مشاركتهم في منافسات بطولة الجمهورية تحت 18 سنة.

وحصدت اللاعبة جنى أيمن جابر، الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد ظهورها بمستوى فنى وبدنى عالٍ جدا، أهلها للفوز على بطلة الزهور وبطلة usa محتكري هذا الوزن منذ سنوات.





كما حقق اللاعبون محمد قنطوش وعمر شادى وفارس الحديدى وكريم صبحى ونور محمد حسن المركز الثالث والميدالية البرونزية.





واستطاع اللاعب ابراهيم احمد اسماعيل الحصول على المركز الخامس، على الرغم من تعرضه للإصابة التي حرمته من الحصول على مركز متقدم بعد ظهوره بمستوى متميز وإنهاء مبارياته بالنقطة الكاملة.





الجهاز الفنى للجودو سموحة:



