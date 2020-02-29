العمل العربية تشكر مصر والكويت لسداد مساهماتهما في موازنة المنظمة

قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ 29 بالقاهرة، تقديم الشكر والتقدير إلى كل من "مصر والكويت وقطر" لقيامها بتسديد مساهماتها في موازنة منظمة العمل العربية لعام 2020.

كما ناشد المجلس الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهمتها في موازنة المنظمة 2020 والدول التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهماتها، والتأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن جدولة المتأخرات على الدول الأعضاء.





وشارك في اجتماع المجلس محمد سعفان وزير القوي العاملة، ومريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية ، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت ، رئيس مجلس إدارة المنظمة وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة.