عادات خطيرة تزيد من إصابة الشباب بالسرطان.. رقم 3 الأخطر.. فيديو

قال الدكتور سامي الخطيب، رئيس جامعة الأورام الأردنية، وأمين عام رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان، إن دور مؤتمر الصعيد للأورام برعاية جامعة أسيوط، هو التوعية تجاه الأورام السرطانية في الصعيد.
وأكد "الخطيب"، ان تجمع الأطباء من جميع انحاء الوطن العربي في مؤتمر واحد يسهم في تدريب شباب الأطباء على كل ما هو جديد في علاج الأورام السرطانية والتصدي لها، وتبادل الخبرات حول كل ما هو جديد وتم التوصل إليه عالميًا من الأبحاث والعلاجات.
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وتابع "الخطيب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بأن هناك عادات خطيرة يمكن أن تزيد من نسب الإصابة بالأورام السرطانية بين الشباب والأطفال، ومن بينها:
1- التدخين.
2- اتباع عادات غذائية غير صحية.
3- تناول الأطعمة السريعة.
4- السمنة .
5-عدم ممارسة أنشطة رياضية .
وإليكم اللقاء كامل من هنا..