عادات خطيرة تزيد من إصابة الشباب بالسرطان.. رقم 3 الأخطر.. فيديو

، إن دور مؤتمر الصعيد للأورام برعاية جامعة أسيوط، هو التوعية تجاه الأورام السرطانية في الصعيد.

قال الدكتور سامي الخطيب، رئيس جامعة الأورام الأردنية، وأمين عام رابطة الأطباء العرب لمكافحة

وأكد "الخطيب"، ان تجمع الأطباء من جميع انحاء الوطن العربي في مؤتمر واحد يسهم في تدريب شباب الأطباء على كل ما هو جديد في

والتصدي لها، وتبادل الخبرات حول كل ما هو جديد وتم التوصل إليه عالميًا من الأبحاث والعلاجات.