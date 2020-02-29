رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور

أجرى المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت، عدداً من الجولات التفقدية والزيارات الميدانية لمجموعة من الوحدات الصحية ومراكز الشباب بمحافظة قنا.





وقال "رشاد"، في تصريحات له، ان زيارته الأولى كانت لوحدة صحة العسيلية تحت الإنشاء والتي تعرف من خلالها على طبيعة الأعمال الإنشائية وموعد الانتهاء منها؛ والتأكد من أن الأعمال تسير بشكل يلبي التطلعات ويقدم خدمة جيدة للمواطنين.





وأشار إلى أن الزيارة الثانية والثالثة فكانت لمركزي شباب (الدومة بالأشراف الشرقية؛ ونجع حمد الله) حيث التقى بالمسؤولين هناك؛ والذي يتقدم إليهم جميعًا بكل الشكر والعرفان على حفاوة الاستقبال والتكريم.





وتابع:" استمعت خلال الزايارة لمطالب واحتياجات المسؤولين ووعدتهم بسرعة توفيرها في أسرع وقت ممكن؛ إيمانًا بدور مراكز الشباب في تهيئة النشء".