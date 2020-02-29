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برلمان

رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 05:34 م
رئيس مستقبل وطن يجري
رئيس مستقبل وطن يجري جولات ميدانية للوحدات الصحية بقنا
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أجرى المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت، عدداً من الجولات التفقدية والزيارات الميدانية لمجموعة من الوحدات الصحية ومراكز الشباب بمحافظة قنا.

وقال "رشاد"، في تصريحات له، ان زيارته الأولى كانت لوحدة صحة العسيلية تحت الإنشاء  والتي تعرف من خلالها على طبيعة الأعمال الإنشائية وموعد الانتهاء منها؛ والتأكد من أن الأعمال تسير بشكل يلبي التطلعات ويقدم خدمة جيدة للمواطنين.

وأشار  إلى أن الزيارة الثانية والثالثة فكانت لمركزي شباب (الدومة بالأشراف الشرقية؛ ونجع حمد الله) حيث التقى بالمسؤولين هناك؛ والذي يتقدم إليهم جميعًا بكل الشكر والعرفان على حفاوة الاستقبال والتكريم.

وتابع:" استمعت خلال الزايارة لمطالب واحتياجات المسؤولين ووعدتهم بسرعة توفيرها في أسرع وقت ممكن؛ إيمانًا بدور مراكز الشباب في تهيئة النشء".
رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور
رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور
رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور
رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور
رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور
رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور
رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور
رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور
رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور
رئيس مستقبل وطن يتفقد الوحدات الصحية ومراكز الشباب في قنا.. صور
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