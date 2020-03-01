النكد الزوجي .. معناه وأسبابه وكيفية التخلص منه

وأوضح « الورداني» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية «mbc مصر» أن الثلاثة أمور السابقة هي صفات الإنسان النكدي أيضاً، مشيراً إلى أن النكد يؤدى إلى الاستهلاك العاطفي للزوج أو الزوجة.

وأضاف أمين الفتوى أن المرأة لا تتحمل الانتقاد، بل إنه يؤدي إلى تدميرها نفسياً، كقيام الزوج بانتقاد أشياء في شكها أو أسلوبها أو أكلها.

1- « اللهُمَّ يا مؤلّف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجي على محبّتك وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نورًا بين عينَيْ زوجي، اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نورًا بين عينيه، اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي».2- «اللهُمَّ أظهر محاسني لزوجي وأظهر محاسنه لي، واستر عيوبي عنه، واستر عيوبه عنّي، اللهُمَّ كما صرفت نساء العالمين عن يوسف، اصرف نساء الكون عن زوجي، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالًا لما تريد، أسالك يا من قرّيت عين أمّ موسى بابنها وحفظته لها، أن تقرّ عيني برجوع زوجي، وأن تردّه لي ردًّا جميلًا؛ كي نسبّحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، إنّك كنت بنا بصيرًا».3- «اللهُمَّ وفّق بيني وبين زوجي، واجمع بيننا على خير، اللهُمَّ اجعلني قُرّة عين لزوجي، واجعله اللهُمَّ قُرة عين لي، وأسعدنا مع بعضنا، واجمع بيننا على خير، اللهُمَّ اجعلني لزوجي كما يحب، واجعله لي كما أحب، واجعلنا لك كما تُحب، وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تُحب».4- «اللهُمَّ اهدني واهدِ زوجي، واجعلنا من أهل بيت صالحين، اللهُمَّ اجعل حبّي في قلب زوجي كما جعلت حبّ عائشة في قلب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم-، اللهُمَّ جمّلني في عينه، واجعله سكنًا لي واجعلني سكنًا له، واجعل بيننا مودّةً ورحمةً، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».5- «اللهُمَّ اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».6- «اللهُمَّ يا وليّ نعمتي، ويا ملاذي عند كربي، اجعل نقمة زوجي وسخطه عليّ بردًا وسلامًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم، اللهُمَّ ارزقني زوجًا صالحًا تقيًا نقيًا هنيًا، عاشقًا لله ورسوله، ناجحًا في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرة عيني وقلبي، اللهُمَّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوج غني بدينه وأخلاقه وماله، فيسعدني ويفرح قلبي، يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، ارزقني بزوج صالح، وذرية صالحة تقر بهم العيون».7- « يا رب، يا حي، يا قيوم، أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترزقني زوجًا يخافك يا أرحم الراحمين، وأسألك من خيرك أكثر ممّا أستحق، اللهُمَّ عظّمني في قلبه، واجعلني ماء عينيه، ودم قلبه، ودفء حياته، وأسعدني ولا تشقِني معه يا أرحم الراحمين».8- «اللهُمَّ اجعل زوجي قرة عين لي، واجعلني قرة عين له، اللهُمّ أرضِه عني وأرضِني عنه، اللهُمَّ ازرع محبته في قلبي وازرع محبتي في قلبه، اللهُمَّ اجعلني في عينيه أجمل من الحور العين، اللهُمَّ اجعل ريحي عليه عطرًا، وريقي عليه عسلًا، وضمّتي إليه أحب إليه من الدنيا وما فيها إلا منك يا ذا العزة والجبروت، ومن كتابك، ونبيك، ودينك، اللهُمَّ اجعلني عونًا له على طاعتك واجعله عونًا لي، اللهُمَّ اجعله حنونًا عطوفًا حليمًا رحيمًا كريمًا بماله وعواطفه، اللهُمَّ ارزقني معه التوفيق والسعادة والذرية الصالحة، اللهُمَّ اشرح صدور أهله لي، واشرح صدري لهم، وسدّدني اللهُمّ في كل أفعالي وأقوالي بحولك وقوتك».9- « اللهُمَّ حصنّي وزوجي بحصنك الحصين وحبلك المتين، من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، وظلم الظالمين، وعبث العابثين، وتسلّط الجن والشياطين، وتلبّسهم إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفّسًا عن المكروبين، يا مفرجًا عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، ويا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير، أقرَّ عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات».10- «اللهُمَّ إني استودعتك قلب زوجي وبصره، يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهما لي بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهُمَّ أسعدني معه وأسعدني بقربه في الدنيا وفي الآخرة، أسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رحيم يا كريم، وصلّى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».