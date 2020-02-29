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حوادث

غدًا.. نظر محاكمة المتهمين بذبح زوجين أمام جنايات الفيوم

السبت 29/فبراير/2020 - 07:26 م
محاكمة المتهمين بذبح
محاكمة المتهمين بذبح زوجين
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تنظر غدًا الأحد محكمة جنايات وأمن الدولة العليا (دائرة الارهاب) بمحافظة الفيوم محاكمة المتهمين بذبح  وقتل زوجين داخل شقتهما بمساكن الشيخ بمدينة الفيوم  برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس  محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم (دائرة الارهاب) ، وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي، وسكرتارية صالح كيلانى وشعبان العجمي .

 

ترجع  أحداث الدعوى  عندما تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد حافظ الحنبولي نائب مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، بالعثور على جثة "فرحات أحمد يوسف" 75 سنة بالمعاش، وزوجته "نور الهدى .ع" 63 سنة، ربة منزل، مذبوحين داخل شقتهما بمساكن حي جنوب بمدينة الفيوم.

وتبين من تحريات المقدم  محمد دعبس رئيس مباحث قسم الفيوم ثان أن الزوجين يقيمان بمفردهما بشقة مملكوكة لهما بمساكن حي جنوب،. وأن الزوجة تتاجر فى بيع الاجهزة المنزلية والكهربائية بالقسط ، و تجمع مبالغ مالية بنظام "الجمعية" بمبالغ كبيرة شهريًا.

 

وأضافت التحريات أن  وراء واقعة ذبح الزوجين 4 متهمين يقيمون في حى الشيخ حسن بمدينة الفيوم ، وأنهم طرقوا باب شقة المجني عليهم، وعندما فتحت لهم الزوجة، اقتحموها وأحضر أحدهم سكين من داخل المطبخ، ذبح بهاالزوجين  ، وقاموا بسرقة  مبالغ مالية كانت في البيت، ثم أغلقوا باب الشقة وفروا هاربين.

تم تحرير محضر بالحادث إلى النيابة العامة التى  تولت التحقيق .

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