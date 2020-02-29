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فن

رامي صبري يوجه رسالة لجمهوره.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 05:53 م
رامي صبري
رامي صبري
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قسم الفن
نشر المطرب رامي صبري مقاطع فيديو "مجمعة" للجمهور وهو يغني احدث اغانية "حياتي مش تمام"، علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram” . 

وعلق رامي صبري علي الفيديو قائلا: "مبسوط حقيقي بردود افعالكم علي اغنيتي الجديدة حياتي مش تمام ومستني تصورو وتبعتولي اكتر علي حسابي علي tiktok". 

ولاقت الأغنية إشادة من نجوم الغناء من بينهم حميد الشاعري وايضا الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى إعجابهم بموضوع الأغنية واللحن. 

الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي.
 
أغنية حياتي مش تمام هو ثاني تعاون بين رامي صبري وعزيز الشافعي بعد اغنية " اهد الدنيا" التي طرحت في صيف 2018، وحققت نجاحا كبيرا آنذاك. 
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