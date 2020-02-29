وائل جمعة يحمس اللاعبين قبل بداية مباراة الأهلي وصن داونز بهذه الطريقة

أكد وائل جمعة نجم الأهلي السابق، أن مؤازرة لاعبى القلعة الحمراء قبل اللقاء المرتقب، والذي يجمع الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى، فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا.





وقال "جمعة" خلال الاستديو التحليلي قبل انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز، إن الحفاظ على مرمانا وإحراز كل الفرص المتاحة اليوم أمام فريق أصبح مرعبا في أفريقيا.





وأضاف جمعة أن رد الاعتبار في هذه المباراة ومصالحة الجماهير يعتبر هو بطاقة التأهل والاستمرار في إفريقيا.





وتابع جمعة: لقد اعتدنا على التألق وحصد البطولات مع الأهلي، وسوف نستمر في ذلك مع مرور الزمن وتعاقب الأجيال، لذلك نرغب من اللاعبين أن يقوموا بأفضل ما لديهم لتحقيق الفوز.



