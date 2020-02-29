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رياضة

أزارو يسجل هدفين مع الاتفاق في أول 5 دقائق أمام أبها بـ الدوري السعودي .. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 05:43 م
وليد أزارو
وليد أزارو
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إسماعيل محمود
سجل المغربي وليد أزارو، مهاجم نادي الاتفاق، هدفين لفريقه في أول 5 دقائق، من المباراة التي تجمعه بنظيره نادي أبها، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ( الدوري السعودي )

افتتح وليد أزارو التسجيل للاتفاق في الدقيقة الثانية برأسية رائعة بعد ركنية نفذها زميله سعد السلولي، ليعود بعدها بثلاث دقائق، موقعًا على الهدف الثاني له ولفريقه، بعد غياب الرقابة الدفاعية لمدافعي نادي أبها.

وبذلك الهدف، رفع أزارو، رصيده من الأهداف للهدف رقم 3، حيث سجل من قبل هدفًا في نظيره نادي الفيصلي.

يذكر أن أزارو انتقل لصفوف نادي الاتفاق قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

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