AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير كيكة الدخن خطوة بخطوة

السبت 29/فبراير/2020 - 09:29 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
تعتبر كيكة الدخن من أسهل الوصفات التي يتم تحضيرها في المطبخ العربي والسعودي، وتنتشر كيكة الدخن في البلاد العربية والغربية ويفضلها الكبار والصغار، وتتمتع بمذاق خاص وهش، واليكم طريقة تحضير كيكة الدخن بالمنزل. 

مقادير كيكة الدخن : 
- دخن : كوب ونصف
- حليب بودرة : كوب
- الزيت : نصف كوب
- دقيق : كوب
- سكر : حسب الرغبة
- ملح : رشّة
- الماء : كوب ونصف
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف
- حبّ البركة : حسب الرغبة
- السمسم : حسب الرغبة
- التمر : حسب الحاجة (منزوع النوى للحشو)

طريقة كيكة الدخن : 
- في الخلاط الكهربائي، ضعي الحليب البودرة، الدقيق، الدخن، السكر، الملح والبيكنج باودر.
- اسكبي الماء والزيت واعجني المكونات للحصول على عجينة تكون أثقل بقليل من عجينة الكيك.
- ضعي جزء من العجينة في صينية مدهونة، ومن ثم أضيفي التمر فوق الصينية.
- اسكبي الكمية المتبقية من المزيج فوق التمر، ورشّي وجه الصينية بحبّة البركة والسمسم.
- اخبزي الصينية في فرن محمّى مسبقًا على حرارة متوسطة حوالي 40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعشاق القهوة.. طريقة عمل أسرع كيك

طريقة عمل كيكة الجنزبيل في الكريسماس

طريقة عمل تشيز كيك.. بالخطوات والصور

طريقة عمل كيكة الدخن سهلة بالصور والخطوات

ترشيحاتنا

بشرى سارة عن كورونا .. متى يتوقف انتشار الفيروس

علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك صن داونز

كلمة السر.. أول تعليق من علي معلول بعد هزيمة الاهلي لـ صن داونز

اسألوا الوداد والترجي.. مدرب صن داونز يتوعد الأهلي في جنوب أفريقيا

بعد الفوز على صن داونز.. عضو مجلس الأهلي: الكرة للجماهير

جريمة كروية.. وائل جمعة ينتقد عدم مشاركة بادجي مع الاهلي أساسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي