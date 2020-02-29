حملات من الرقابة الإدارية على منافذ البيع ومحطات المياه ومشروعات الطرق بالجمهورية

قامت هيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع المحافظين المعنيين، بحملة مُكبرة على مستوى الجمهورية على مدار عدة أيام لضبط الأسواق تضمنت المرور على الخدمات الصحية والتعليمية والتموين ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والمجازر ومحطات مياه الشرب ووحدات الادارة المحلية وأعمال رصف الطرق للوقوف على حالة واداء هذه الخدمات ومدى التيسير في تقديمها للمواطنين.





وجاء ذلك حرصًا من الهيئة على التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين ولضبط الاداء العام في كل المجالات الخدمية.





وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من المخالفات وكشفت بعض القصور في أداء بعض الخدمات المقدمة حيث قامت اللجان بإتخاذ الإجراءات الفورية للتصدي لها، وتصويب المخالفات وتقديم المعاونة والدعم اللازم لتلافى القصور ببعض المواقع الاخرى.





وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بالتجار الشرفاء وموزعي الاغذية الالتزام بالقوانين والقرارات والقواعد التي تكفُل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن، وتجنبا للمسائلة القانونية للمخالفين.





كما أهابت الهيئة بالمسئولين عن اداء الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة المعنيين منهم بمراقبة الاسواق بعدم التراخي، والالتزام بتطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





وناشدت الهيئة المواطنين الشرفاء بالإبلاغ الفوري عن اية وقائع فساد تبينت لهم حتى يمكن التصدي لها، والتعاون مع كل الاجهزة المعنية بالرقابة على الاسواق لضبط المخالفين، حيث ان المواطن هو الشريك الأساسي في مكافحة الفساد والتصدي له.





وللتواصل مع الهيئة من خلال ارقام التليفونات الخاصة بإسلوب تقديم الشكاوى: رقم (0020222902728) أو الرقم المختصر ( 16100 ) ، والفاكس رقم (0020222915403)





أو من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإداري، وملئ نموذج الشكوى والبيانات الشخصية.



