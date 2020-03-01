اقتصادية البرلمان تنتهي من مناقشة مواد قانون البنك المركزي وتستعد لتقديم ملاحظاتها

قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان انتهت من مناقشة مشروع قانون البنك المركزى المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن تقدم تقريرا عن ملاحظاتها على القانون.





وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة الاقتصادية قامت بوضع ملاحظات بسيطة على قانون البنك المركزى، وليست تعديلات كثيرة، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بوضع تقريرها حول القانون خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.





وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه بعد الانتهاء من تقديم تقرير اللجنة بشأن ملاحظاتها على قانون البنك المركزى ، سيتم عرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائى عليه.



