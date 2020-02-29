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محافظات

إحياء فعاليات اليوم المصري الإندونيسي بالفلكلور البورسعيدي على مسرح المركز الثقافي

السبت 29/فبراير/2020 - 06:26 م
إحياء فعاليات اليوم
إحياء فعاليات اليوم المصري الإندونيسي بالفلكلور البورسعيدي
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كتب محمد الغزاوى
أحيت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، مساء اليوم، السبت، فعاليات اليوم المصري الإندونيسي، على مسرح المركز الثقافي الترفيهي بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عثمان شهاب، المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا نائبا عن السفير حلمي فوزي، ووفد أندونيسي رفيع المستوى، وسامي الرشيدي، رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الشباب المصري، ومحمد سيف، مسئول قطاع القناة بالمجلس.


كما شاركت الفرق الإندونيسية بعروض فنية متنوعة شملت بعض القبائل والمناطق، إضافة إلى عروض خاصة بالعاصمة جاكارتا، ولقيت العروض استحسان الحضور من أهالي بورسعيد. 

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، افتتح فعاليات اليوم المصري الإندونيسي، بتفقد معرض للحرف اليدوية الإندونيسية، برفقة المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا نائبا عن السفير، وسامي الرشيدي، رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الشباب المصري، ومحمد سيف، مسئول قطاع القناة.


وقال محافظ بورسعيد، إن المحافظة تم إعلانها لتكون عاصمة الثقافة 2020 مما يلقى بالضوء أنها قاطرة التنمية لمصر في كافة المجالات، مضيفا أن فعاليات اليوم المصري الإندونيسي اليوم يدل على الشراكة المصرية على أرض بورسعيد لكافة الثقافات المختلفة.


وأكد "الغضبان"، أن بورسعيد تشهد تطورا بكافة المجالات الثقافية والفنية والصناعية، حيث أنها ستكون أهم المدن الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى إنها ستصبح أكبر مدينة حرة صناعية.
إحياء فعاليات اليوم المصري الإندونيسي بالفلكلور البورسعيدي على مسرح المركز الثقافي
إحياء فعاليات اليوم المصري الإندونيسي بالفلكلور البورسعيدي على مسرح المركز الثقافي
إحياء فعاليات اليوم المصري الإندونيسي بالفلكلور البورسعيدي على مسرح المركز الثقافي
إحياء فعاليات اليوم المصري الإندونيسي بالفلكلور البورسعيدي على مسرح المركز الثقافي
إحياء فعاليات اليوم المصري الإندونيسي بالفلكلور البورسعيدي على مسرح المركز الثقافي
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