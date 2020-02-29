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مرأة

فى 3 خطوات.. أبرز العادات الصحية التى تقيك من الإصابة بأمراض العظام.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 08:02 م
فوائد الرياضة
فوائد الرياضة
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صرح الدكتور محمد يوسف، دكتوراه وأستشاري جراحة العظام لـ "صدى البلد" حول أهم العادات الصحية التى يفضل أتباعها لتجنب الإصابة بأمراض العظام.

وتابع، بأن الرياضية تعد من أهم العادات التى يجب أتباعها، ولا يشترط بذل مجهود كبير بها  فيكفى المشى لمدة 30 دقيقة، والحرص على التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر.

وأضاف "يوسف" بأن تناول الجرعة المناسبة من الكالسيوم بشكل يومى، ومتابعة النسب الصحية للفيتامينات فى الجسم بشكل مستمر، والحرص على تناول منتجات الألبان

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وأن الطفل الصغير يحتاج إلى العناية، وتناول جرعات أكثر من كبار السن بشكل كبير، ولذلك يجب مراعاة السن عند تقديم الأحتياجات التى يحتاجها الجسم.

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