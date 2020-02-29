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فن

هنغني مع بعض.. تامر حسني يكتشف موهبة جديدة.. تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 06:27 م
تامر حسني
تامر حسني
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قسم الفن
نشر الفنان تامر حسني فيديو لفتاة من جمهوره، وهي تغني اغنية "كفايك اعذار" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”  من خلال خاصية “story”. 

وعلق تامر حسني علي الفيديو قائلا: "لازم نغني مع بعض قريب جدا".

ومن ناحية اخري تخطى فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى إيرادات قدرت بـحوالى 44 مليون جنيه منذ طرحه فى دور العرض.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وحققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، أكثر من 50 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي.
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