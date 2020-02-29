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تعليم

تنظيم قافلة تنويرية بقرية البريجات بالبحيرة .. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

شهدت الدكتورة  نهال بلبع نائب المحافظ فاعليات القافلة التنويرية التى نظمها  فرع  تعليم الكبار بالبحيرة بالتنسبق مع الادارة التعليمية بكوم حمادة والاوقاف بمشاركة طلاب جامعة عين شمس من ابناء القرية والقرى المجاورة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام امنة محافظ البحيرة بتضافر كافة الجهود لمحو الامية وتحقيق المستهدف بالوصول الى محافظة بلا امية.


وقامت نائب المحافظ ويرافقها الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وتنمية المجتمع والعميد عبد الله المليجي – رئيس مدينة كوم حمادة والدكتورعاشور عمرى – رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بتفقد الإمتحانات الفورية التى تم إجراؤها بحضور 150 دراسا ومتقدما بقرية البريجات والقرى المجاورة لها للحصول على شهادة محو الامية.


وأكد الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكباران القافلة التنويرية تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة عين شمس والذى ينص على .عقد ندوات تنويرية وامتحانات فورية لمن يجيد القراءة والكتابة من هالي 

قرية البريجات بمركز كوم حمادة 

 وأشار "عاشور "الى التنسيق مع الادارة التعليمية بكوم حمادة لفتح مدرسة الشهيد اسحاق زكريا الثانوية بالبريجات لعقد الامتحانات الفورية والاستكتاب وتسليم الشهادات خلال القافلة 

.شهد القافلة التنويرية كل من:  عبد الله محمد – مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالبحيرة ومديرى الادارة التعليمية والاوقاف بكوم حمادة واعضاء هيئة تقييم الاداء ولجنة الاستكتاب وتسليم الشهادات 

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