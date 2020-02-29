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منوعات

احذر زواج السنة الكبيسة .. أغرب عادات الشعوب في 29 فبراير

السبت 29/فبراير/2020 - 06:25 م
حفل زواج قديم في
حفل زواج قديم في بريطانيا
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أحمد محرم
تستغرق اﻷرض خلال دورتها حول الشمس فلكيًا 365 يومًا وربع تقريبًا لكن يتعذر احتساب هذه الأرباع في التقويم العادي فيتم جمعها في يوم يضاف إلى شهر فبراير كل أربع سنوات، ليصبح عدد أيام فبراير 29 يومًا بدلًا من 28 يومًا، لذا يعد يوم 29 فبراير يومًا مميزًا ﻷنه لا يأتي إلا كل أربع سنوات وتُسمى حينئذ السنة الكبيسة. 

ولسوء حظ بعض الأشخاص الذي ولدوا في يوم 29 فبراير، فإنهم يحتفلون بعيد ميلادهم كل 4 سنوات لأن ذلك التاريخ لا يتكرر كل عام بسبب دورة الأرض حول الشمس، لكن الامر لا يقتصر على الشؤون الشخصية لمواليد هذا اليوم النادر، فقد اخترعت بعض الشعوب طقوسًا وقواعد مميزة وغريبة لهذا اليوم ولـ السنة الكبيسة.



في اليونان، يُعد الزواج خلال السنة الكبيسة أمرًا كريهًا ويرتبط بسوء الحظ، وتشير إحصائيات إلى أن خُمس الخاطبين في اليونان يتعمدون تجنب إتمام خطوة الزواج خلال السنة الكبيسة.

وفي بريطانيا وأيرلندا يصبح جائزًا للمرأة أن تتقدم لخطبة رجل خلال السنة الكبيسة فقط، وتشير بعض المصادر إلى أن هذا التقليد بدأ في القرن الخامس الميلادي، لكن هذا الأمر محل شك لأن التقليد لم يبدأ توثيقه إلا في أواخر القرن الثامن عشر.

وفي عام 1288 أصدرت ملكة اسكتلندا مارجريت (وكانت حينئذ تعيش في النرويج) قانونًا بفرض غرامة على الرجل إذا ما رفض عرض الزواج من المرأة، والغرامة عبارة عن زوج من القفازات الجلدية ووردة وجنيه إسترليني وقبلة للمرأة التي تقدمت بعرض الزواج.

وفي فنلندا، تقتضي التقاليد أنه في حالة رفض الرجل لعرض الزواج المقدم من المرأة خلال السنة الكبيسة، فإنه يبتاع لها قماشًا لتفصيله كتنورة.

وفي فرنسا، تصدر منذ عام 1980 صحيفة "لا بوجي دو سابور" الساخرة خلال يوم 29 فبراير من السنة الكبيسة فقط.
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