4 أمور تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية.. تعرف عليها

استعرضت الإعلامية إيمان رياض، مذيعة برنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية «mbc مصر» 4 أمور تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية





وقالت « رياض» إن أول هذه الأمور هو: النكد ويشمل: « كثرة الإنتقاد، وكثرة اللوم، وكثرة الشكوى»، وثانيهما: فقد الأمان ويشمل التهديد والعقوبة.





وأضافت أن ثالث الأمور التي تؤدى فشل الحياة الزوجية هو الحدة وتتضمن العصبية والتضييق على الآخر في الحوار والصوت العالى. هو الحدة وتتضمن العصبية والتضييق على الآخر في الحوار والصوت العالى.





وأشارت إلى أن عدم التعبير للآخر عن الحب، هو رابع الأمور التي تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية.





من جانبه أكد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدار التدريب و على ضرورة التخلص من هذه الأمور الأربع؛ لكي تستطيع كل أسرة أن تسترد حياتها بشكل صحيح. أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على ضرورة التخلص من هذه الأمور الأربع؛ لكي تستطيع كل أسرة أن تسترد حياتها بشكل صحيح.





وكان الدكتور عمرو الورداني ، أكد أن أول قيمة يضيفها الرجل للمرأة هى الاحتضان والاحتواء؛ لتشعر الزوجة أن هناك من يوفر لها مقدارا من الأمن ومن يدعمها في الدراسة أو تطوير شخصيتها أو عملها. وواصل أمين الفتوى أن أول مايطلبه الزوج من زوجته هو التقدير ؛ لأنه قيمة إضافية أولية، وعليه الاحتواء والأمان والتقدير لها.

ونصح بأن يستخدم الزوجان طرق التعبير عن الحب، واستخدام كلمات التحفيز، أو الأفعال التي تعبر عن الحب، أو الهدايا أو الجلوس وقتا كافيا مع شريك الحياة.

وتابع: لابد أن يكون هناك جلسة مطولة يتحدث فيها الزوجان في هذه الأمور، وأن يتكلم كل منهما عن مراده خلال العامين المقبلين على سبيل المثال.







