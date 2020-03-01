4 أمور تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية.. تعرف عليها

استعرضت الإعلامية إيمان رياض، مذيعة برنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية «mbc مصر» 4 أمور تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية.
وقالت « رياض» إن أول هذه الأمور هو: النكد ويشمل: « كثرة الإنتقاد، وكثرة اللوم، وكثرة الشكوى»، وثانيهما: فقد الأمان ويشمل التهديد والعقوبة.
وأضافت أن ثالث الأمور التي تؤدى فشل الحياة الزوجية هو الحدة وتتضمن العصبية والتضييق على الآخر في الحوار والصوت العالى.
وأشارت إلى أن عدم التعبير للآخر عن الحب، هو رابع الأمور التي تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية.
من جانبه أكد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدار التدريب و أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على ضرورة التخلص من هذه الأمور الأربع؛ لكي تستطيع كل أسرة أن تسترد حياتها بشكل صحيح.