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رياضة

بعد قيادته هجوم الأهلي أمام صن داونز.. مراون محسن يتصدر تويتر.. شاهد

السبت 29/فبراير/2020 - 06:21 م
مروان محسن
مروان محسن
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مروان بعد قيادته هجوم الاهلي أمام فريق صن داونز جنوب الأفريقي في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏"تشكيل الي حد ما كويس جدا المشكلة الوحيدة اللي فيه هو مروان وأعتقد أن فكر فايلر بيتجه أكثر علي الأطراف وان مروان هيكون محطة بس بادجي كان بيعرف يعمل المحطة كويس وكان فعال شويه لكن عموما بالتوفيق واختيارات مثالية".

‏الحمد لله التشكيليين كما توقعت تماما يوم الخميس ...وان شاء الله مروان يهدف كما توقعت برضوا

‏يارب احميني من مروان محسن

‏اللهم انصر عبدك فايلر اللهم سدد رمي مروان محسن لو حصل و رمى حاجة ع الجول

‏هاتها جول وبعدين أقع يعم مروان 😂😂💔

‏مش عارف والله اعلم حاسس ان مروان محسن هيبقي ليه شأن عظيم النهارده..ربنا يستر😅
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