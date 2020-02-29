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ثقافة

صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة

السبت 29/فبراير/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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الغردقة / علاء المنياوي
حرصت كاميرا موقع صدي البلد الاخباري، علي القيام بجولة ضمن مغامراتنا لإستكشاف تاريخ وحضارة مصر،وذلك في متحف الغردقة اليوم السبت،عقب افتتاح د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء له.

المتحف يعد بالفعل تجربة متميزة بين جهة حكومية ممثلة في وزارة السياحة والآثار،وبين القطاع الخاص ممثلا في أحد المستثمرين ،الذي تحمل كل تكاليف انشاء المتحف الذي ستكون إدارته بالكامل مسئولية الآثار.

المتحف كما رصدناه في جولتنا يضم مبنى الاستقبال وقاعات العرض المتحفي ومنطقة خدمات الزائرين، وفاترينات العرض والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض المتحفي،وتجهيز مبني المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية.

ورصدنا أيضا وجود نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة واللوحات الإرشادية اللازمة داخل المتحف،خاصة لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية.

كما رصدنا أيضًا لوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة، بالإضافة إلى مطوية تم عملها خاصة بالمتحف، لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.

وحرصت الوزارة على الانتهاء من المتحف ليكون أحد مظاهر جذب السياحي، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بالمناطق الساحلية ليساهم فى الترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الأثري لدى أبناء المحافظة وزوارها.

صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
صدى البلد فى مغامرة أثرية.. 60 صورة تأخذك في رحلة تاريخية بمتحف الغردقة
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